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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 20:01 BJT

〔亚洲橡胶〕10月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月16日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 250.9 43 250.3 10

*11月 251.5 64 251.5 1

*12月 253.1 38 251.8 2

* 1月 255.7 63 254.5 5

* 2月 258.0 391 256.7 80

* 3月 260.0 3649 258.8 762

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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