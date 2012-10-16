〔美国股市〕开盘上涨,受高盛和可口可乐等公司的强劲业绩提振

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月24日

2月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88536人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.84%，高于上交易日收盘的17.67%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.14 1.03 建设银行 5.95 6.41 1.05 中国银行 3.72 3.97 1.06 农业