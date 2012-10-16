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市场报道 | 2012年 10月 16日 星期二 21:44 BJT

〔美国股市〕开盘上涨,受高盛和可口可乐等公司的强劲业绩提振

路透纽约10月16日电---美国股市周二高开,稍早高盛、可口可乐和其他公司发布最新季报和业绩展望,盖过了投资者对全球经济疲弱的担忧.

道琼工业指数.DJI盘初上涨66.92点或0.50%,至13,491.15点;标准普尔500指数.SPX走高5.48点或0.38%,报1,445.61点;Nasdaq指数.IXIC上涨8.73点或0.28%,至3,072.91点.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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