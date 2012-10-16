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市场报道 | 2012年 10月 16日 星期二 22:16 BJT

〔美国热股〕花旗集团执行长潘迪特离职,早盘集团股价上涨逾1%

路透10月16日电---花旗集团(C.N)董事长Michael O'Neill周二在声明中表示,潘迪特不再担任执行长一职,立即生效.董事会选定MICHAEL CORBAT接任潘迪特之职.CORBAT之前曾担任花旗欧洲,中东及非洲部门执行长.

在周二早盘交易中,花旗股价上涨1.63%,至37.25美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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