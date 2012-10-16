〔纽约期市〕可可期货在欧洲加工数据公布后上涨,糖价扬升

路透纽约/伦敦10月16日电---可可期货周二反弹收高,对于欧洲最新可可加工数据与预期相符,交易员表示宽慰,糖和阿拉比卡咖啡期货在交投淡静中上涨.

欧洲第三季可可加工量较上年同期下降16.2%,至316,676吨,与下降15%至20%的预期相符.

"全球可可需求增加的可能性不大,除非欧洲需求反弹,这意味着国际可可组织(ICCO)预估2012/13作物年可可短缺的规模可能会减少,"德国商业银行在每日研究报告中称.

"我们因此认为可可价格仅有有限的上涨空间."

上月ICCO表示,预计2012/13年全球可可短缺,因西非少雨,但预计需求总体上升,主要受新兴市场带动.

洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ2收高64美元,或2.7%,报每吨2,418美元,上周五曾跌至7月31日以来最低位2,338美元.位于2,343美元附近的200日移动均线持续提供强大支撑.

"加工数据符合预期,我认为已被市场消化,这是今天可可价格上涨的原因,"Atlantic Capital Advisors首席交易员Nick Gentile称.

伦敦3月可可期货LCCH3涨34英镑,或2.2%,报每吨1,557英镑.

德国第三季可可加工量较上年同期下降29.92%,至86,708吨,亚洲地区行业组织公布,亚洲可可加工量与上年同期持平.

北美可可加工数据将于周四盘后公布,一些美国分析师预计下降3%至10%.

**糖价上涨**

期糖在交投淡静中上涨.ICE-3月原糖期货SBc1上涨0.32美分,或1.6%,报每磅20.17美分,周一曾触及三周低位19.81美分.

伦敦12月白糖期货LSUc1涨3.60美元,或0.6%,报每吨557.90美元.

阿拉比卡咖啡期货小幅上扬,仍陷于近期交投区间,因供应充足及生产商抛盘抑制了价格上涨.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1涨1.95美分,或1.2%,报每磅1.6280美元,周一曾触及9月6日以来最低位1.5950美元.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3微涨1美元,报每吨2,065美元.(完)