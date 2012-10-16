〔国际油市〕布兰特原油期货在11月合约到期之际下跌,美国原油期货上涨

* 布兰特11月原油期货到期

* 布兰特原油较美国原油期货价差再次突破每桶24美元,这是一年来最高水准

* 分析师调查显示,上周美国原油库存上升

路透纽约10月16日电---布兰特原油期货周二收低,近月11月合约在一周库存报告公布前到期.库存报告显示上周美国原油库存增加.

即将到期的11月布兰特原油期货在触及116美元上方的四周高位且布兰特原油较美国原油期货价差升至24.28美元后,才出现下跌走势.24.28美元是2011年10月以来最高价差.

美国原油期货盘中多数时间呈窄幅动荡走势,但最终收高,受益于美股上涨和美元下跌.

布兰特原油和美国原油期货早盘时受到提振,当时欧元兑美元升至一周高位,因市场臆测西班牙可能将寻求救助.

德国10月ZEW经济景气判断指数连续第二个月上升,这一数据似乎亦支撑了欧元和原油期货.

但美国原油库存上升和对欧洲、中国经济增长的忧虑持续令多头人气受到遏制.

即将到期的11月布兰特原油LCOX2跌0.73美元,报每桶115.07美元,一度触及116.20美元的高位,这是9月17日升至117.02美元后布兰特原油的最高水准.

布兰特12月原油期货LCOc2跌0.40美元,结算价报114美元,盘中交投区间介于113.48至114.87美元.

美国11月原油期货CLc1涨0.24美元,结算价报每桶92.09美元,盘中交投区间介于91.30至92.32美元.美国11月原油期货将于10月22日到期.

基于11月原油结算价,布兰特原油较美国原油期货升水下跌,最终每桶报22.98美元,日高为24美元.

美国取暖油期货HOc1和RBOB汽油期货RBc1交投震荡.取暖油期货收低1.06美分,报每加仑3.1985美元,汽油期货跌0.5美分,报每加仑2.8453美元.

业界消息人士周一称,沙特阿拉伯9月日生产原油约977万桶,进一步改善了供应格局.

今年前七个月美国从沙特阿拉伯日进口原油触及四年高点142.5万桶,自那以来每日仅下降13万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 92.09 0.24 0.3% 91.30 92.32 215,302 269,016

12月原油 92.54 0.22 0.2% 91.82 92.79 136,360 144,320

11月RBOB汽油 2.8453 -0.0050 -0.2% 2.8294 2.8760 38,447 58,366

12月RBOB汽油 2.8021 0.0028 0.1% 2.7916 2.8200 47,708 54,042

11月取暖油 3.1985 -0.0106 -0.3% 3.1842 3.2158 40,689 55,415

12月取暖油 3.1849 -0.0081 -0.3% 3.1712 3.2000 43,353 52,478

ICE合约

11月布兰特 115.07 -0.73 -0.6% 114.50 116.20 20,311 108,784

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 502,149 616,178 555,333 1,576,028 -8,155

汽油 134,434 148,577 149,397 277,817 1,989

取暖油 150,563 184,665 155,190 323,313 2,132 (完)