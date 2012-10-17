〔金砖国家〕10月16日股汇市收盘纵览

路透10月17日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月16日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.82%,报1,003.35点.

中国股市:沪综指周二冲高回落后近收平.尽管食品饮料、医药等三季度业绩预增板块上涨,但市场在三季度国内生产总值(GDP)数据周四公布前,仍保持谨慎,人气偏淡.分析人士预计,短期市场以窄幅震荡为主.沪综指.SSEC收报2,098.808点,微涨0.105点,或0.01%;上海A股今日全日成交471亿元人民币,上日为422亿元.[.SSCN]

香港股市:收高,并创出5月3日以来最高收位,受中资地产股走强提振,交易员称行业数据显示,上周内地楼市销售回暖,缓解地产业疑虑.香港恒生指数.HSI收高0.3%,报21,207.1点,中资银行股跌势限制恒指涨幅,投资者针对上周升势了结获利.中国建设银行(0939.HK)跌1.9%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收升.早盘来自贵金属购汇盘一度令人民币走低,其后结汇客盘再占上风,令人民币即期成交价格最终收涨.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS 升水报1,445点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4085元.[CNY/CN]

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印度股市:下跌;塔塔汽车(TAMO.BO)股价回落,因其旗下捷豹路虎品牌的月度销量令人失望,而获利了结令Reliance Industries股价承压,此前该公司公布季度获利符合预估.指标BSE指数.BSESN跌0.73%,或135.85点,报18,577.70点.[.BO][ID:nL3E8LG391]

印度汇市:印度卢比上涨,结束两日连跌之势,因为美国和德国经济数据好于预期,而且据传西班牙可能很快申援,提振了市场对全球风险资产的需求.印度卢比/美元INR=D2收报52.87/88,上交易日收报53.015/0250.[INR/][ID:nL3E8LG36O]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS1,488.180点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS涨1.43%至795.18点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.57%至30.9148;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.16%,报40.2600.

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巴西股市:有报导称,国有石油公司Petrobras将不会获批很快上调燃料价格;该消息抑制了股市涨幅.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.24%,收报59,743.87点,从稍早升至的60,000点上方回落.图表分析师称,该股指进一步上涨可能会力不从心,并指出59,700水准过去曾引发获利了结.[ID:nL1E8LGGQK]

巴西汇市:巴西雷亚尔削减涨幅且最终收于平盘,因为投资者等待西班牙申请金援的迹象,这一举措被视为是阻止欧元区债务危机蔓延的关键一步.巴西雷亚尔/美元<BRBY BRL=>削减早盘涨幅,收平于2.0341.自10月9日以来,雷亚尔/美元汇率一直弱于2.03.巴西央行可能干预汇市阻升本币且支持出口,导致了雷亚尔的疲态.[ID:nL1E8LGHQC]

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南非股市:连续第二日创纪录收盘高位,因为美国数据强劲,以及西班牙将申援的预期,提振了对风险较高资产的偏好,尽管南非国内矿业出现劳工骚乱.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.95%,报32,767.23点,为17年来的最高收位,稍早曾触及历史高位32,770.91点.综合指数.JALSH收高0.97%,报36,974.24点,为历史高位.[.J][ID:nL5E8LGQB5]

南非汇市:南非兰特/美元三日来首度走坚.兰特/美元ZAR=D3上涨1.1%,报8.6886,说明投资者不再像上周那样抛售兰特,当时汇价一度达到9.[ZAR/][ID:nL5E8LGRXL](完)