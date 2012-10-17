〔金砖国家〕10月16日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月17日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月16日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.82%,报1,003.35点.
中国股市:沪综指周二冲高回落后近收平.尽管食品饮料、医药等三季度业绩预增板块上涨,但市场在三季度国内生产总值(GDP)数据周四公布前,仍保持谨慎,人气偏淡.分析人士预计,短期市场以窄幅震荡为主.沪综指.SSEC收报2,098.808点,微涨0.105点,或0.01%;上海A股今日全日成交471亿元人民币,上日为422亿元.[.SSCN]
香港股市:收高,并创出5月3日以来最高收位,受中资地产股走强提振,交易员称行业数据显示,上周内地楼市销售回暖,缓解地产业疑虑.香港恒生指数.HSI收高0.3%,报21,207.1点,中资银行股跌势限制恒指涨幅,投资者针对上周升势了结获利.中国建设银行(0939.HK)跌1.9%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收升.早盘来自贵金属购汇盘一度令人民币走低,其后结汇客盘再占上风,令人民币即期成交价格最终收涨.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS 升水报1,445点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4085元.[CNY/CN]
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印度股市:下跌;塔塔汽车(TAMO.BO)股价回落,因其旗下捷豹路虎品牌的月度销量令人失望,而获利了结令Reliance Industries股价承压,此前该公司公布季度获利符合预估.指标BSE指数.BSESN跌0.73%,或135.85点,报18,577.70点.[.BO][ID:nL3E8LG391]
印度汇市:印度卢比上涨,结束两日连跌之势,因为美国和德国经济数据好于预期,而且据传西班牙可能很快申援,提振了市场对全球风险资产的需求.印度卢比/美元INR=D2收报52.87/88,上交易日收报53.015/0250.[INR/][ID:nL3E8LG36O]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS1,488.180点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS涨1.43%至795.18点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.57%至30.9148;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.16%,报40.2600.
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巴西股市:有报导称,国有石油公司Petrobras将不会获批很快上调燃料价格;该消息抑制了股市涨幅.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.24%,收报59,743.87点,从稍早升至的60,000点上方回落.图表分析师称,该股指进一步上涨可能会力不从心,并指出59,700水准过去曾引发获利了结.[ID:nL1E8LGGQK]
巴西汇市:巴西雷亚尔削减涨幅且最终收于平盘,因为投资者等待西班牙申请金援的迹象,这一举措被视为是阻止欧元区债务危机蔓延的关键一步.巴西雷亚尔/美元<BRBY BRL=>削减早盘涨幅,收平于2.0341.自10月9日以来,雷亚尔/美元汇率一直弱于2.03.巴西央行可能干预汇市阻升本币且支持出口,导致了雷亚尔的疲态.[ID:nL1E8LGHQC]
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南非股市:连续第二日创纪录收盘高位,因为美国数据强劲,以及西班牙将申援的预期,提振了对风险较高资产的偏好,尽管南非国内矿业出现劳工骚乱.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.95%,报32,767.23点,为17年来的最高收位,稍早曾触及历史高位32,770.91点.综合指数.JALSH收高0.97%,报36,974.24点,为历史高位.[.J][ID:nL5E8LGQB5]
南非汇市:南非兰特/美元三日来首度走坚.兰特/美元ZAR=D3上涨1.1%,报8.6886,说明投资者不再像上周那样抛售兰特,当时汇价一度达到9.[ZAR/][ID:nL5E8LGRXL](完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。