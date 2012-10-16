〔纽约汇市〕欧元走强,因有关西班牙或求助的臆测升温(更新版)

(新增文末表格)

* 西班牙求助备受关注,但不确定性犹存

* 日圆走软,受累于日本央行放宽政策的臆测和软银交易

路透纽约10月16日电---欧元兑美元周二升至一周高位,兑日圆和英镑触及四周峰值,因有媒体报导称,德国对向西班牙提供预防性信贷额度持开放态度,这缓解了对欧债危机的忧虑.

在彭博报导两位德国议员表示,德国"对西班牙寻求来自欧洲救助基金的预防性信贷额度持开放态度"后,欧元跳升.之前欧元已经走坚,因有关西班牙可能很快求助的传言甚嚣尘上,且有迹象显示对德国经济的信心改善.

之后,德国总理梅克尔的预算发言人Norbert Barthle表示,彭博的报导"过度解读了"他对此问题作出的评论,他所指并非西班牙.消息发布后,欧元削减部分涨幅.

但其他因素足以使欧元守在平盘之上,且较之日低,更接近日高.

德国ZEW景气调查显示,10月分析师和投资者对德国经济的信心连续第二个月增强,尽管该数据仍处于负值区域,但也对欧元利好.

希腊总理萨马拉斯周一表示,该国将结束与国际借款人的磋商,且将继续获得所需的救助贷款,但有官员称,在周四欧盟峰会前磋商很可能不会结束.

"欧洲传来的好消息使市场的风险意愿增强,"SMB Forex Trading And Education的董事Marc Principato称,"自触及1.2800美元区域的低位后,范围更广的技术结构暗示欧元将走强,欧元/美元正在对近期涨势进行盘整."

欧元兑美元EUR=日内上扬0.8%,报1.3048美元,日高为1.3060美元,此为一周最高.升穿1.3072美元,欧元目标将直指9月中触及的高位1.31729美元.

在Reuters Dealing平台上,有56.69亿美元的欧元换手.

欧元兑日圆EURJPY=升至103.07日圆的高位,兑英镑EURGBP=触及0.8102英镑.

西班牙求助将促使欧洲央行开始购买西班牙公债,从而压低该国借贷成本.分析师和交易商称,这将提振欧元,但西班牙何时行动的不确定性犹存.

尽管有关西班牙将在本周举行的欧盟峰会上要求金援的希望变得渺茫,但欧元区官员仍表示,西班牙可能在下月求助.西班牙的求助申请将与希腊修改后的贷款计划和塞浦路斯救助一并考虑.

希腊劳工部部长和国际借款人周二一度暂停撙节举措磋商,就就业改革这一棘手问题与各自的领导人协商.市场对此反应冷淡.就业改革遭到联合政府中其他党派的反对.

"我仍看涨欧元/美元;下一个阶段将是西班牙求助,这将提振欧元,"汇丰的汇市策略师Daragh Maher表示,他预计,欧元在年底前将升至1.35美元.

美元兑瑞郎CHF=也跌至四周低位.

**日圆走软**

"看似日本央行面临的在本月稍后采取行动的压力与日俱增.投资者预计日本央行将推出更多刺激举措,"Sumitomo Mitsui Trust Bank的做市部副总经理Katsunori Kitakura在谈到日本央行10月30日会议时表示.

日本企业的最大海外并购案,日本移动营运商软银以200亿美元收购美国第三大移动营运商Sprint Nextel (S.N)的交易也刺激美元/日圆买盘.

但如果对全球成长的忧虑增强,日圆可能有较强的抗跌性.日圆通常在经济承压期间走强,因日本的净贷款人地位.

日本共同社援引知情人士的话报导称,日本首相野田佳彦计划在下月底之前制订出经济刺激举措,因日本经济进入低迷期.

"尚不清楚野田佳彦发表上述讲话的背景,"瑞士信贷的汇市策略师Daniel Katzive表示,"我认为这是市场对此反响不大的原因,因市场认为,政府不可能出台真正大规模抑制日圆走强的举措."

有关日本央行将进一步放宽政策的臆测令日圆承压.根据路透数据,美元兑日圆JPY=攀升至9月19日以来最高78.96日圆,最新上扬0.3%,报78.84日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3052 1.2948 +0.80 +0.83 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.86 78.62 +0.31 +2.50 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 102.97 101.80 +1.15 +3.43 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9260 0.9331 -0.76 -1.24 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6110 1.6068 +0.26 +3.70 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9864 0.9805 +0.60 -3.23 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0270 1.0247 +0.22 +0.44 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2087 1.2081 +0.05 -0.47 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8103 0.8054 +0.61 -2.71 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8138 0.8177 -0.48 +4.55 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.6543 5.7082 -0.94 -5.39 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3846 7.3930 -0.11 -4.57 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6036 6.6522 -0.73 -4.13 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6245 8.6180 +0.08 -3.24 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 李军

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