日韩经济指标预测--10月17日-10月24日****

路透10月17日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月15日当周--------------------------------
10月17日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- -2,628
外资投资日本股票(亿日圆) -- 1,186
10月18日(四)
暂无重要经济数据公布.
10月19日(五)
暂无重要经济数据公布.
----------------------------------10月22日当周--------------------------------
10月21日(日)
2330 日本路透短观景气判断指数 10月 -- 负5
2350 日本贸易收支(亿日圆) 9月 -- 逆差7,541
出口(较上年同期) -- -5.8%
进口(较上年同期) -- -5.4%
10月22日(一)
暂无重要经济数据公布.
10月23日(二)
暂无重要经济数据公布.
10月24日(三)
暂无重要经济数据公布. (完)
--整理 石冠兰;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]