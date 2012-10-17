欧洲经济指标预测--10月17日-10月24日****

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透10月17日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月15日当周--------------------------------
10月17日(三)
0830 英国请领失业金人数(万人,较前月) 9月 持平 减少1.5
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 10月 0-9-0 0-9-0
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 8月 8.1% 8.1%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 -- 负34.9
10月18日(四)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差7.33
0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.4% -0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.7%
10月19日(五)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.5%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 8月 -- 盈余159
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余97
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 8月 -- 流入176
0800 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 8月 -- +2.9%
(未经调整,较上年同期) -- -4.9%
工业销售(经季节调整,较前月) -- +1.2%
(经工作日调整,较上年同期) -- -5.3%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 9月 -- 赤字95.9
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 114 123.6
--------------------------------10月22日当周--------------------------------
10月22-26日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.4%
10月23日(二)
0645 法国企业景气指数 10月 -- 90
0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差9.7
1400 欧元区消费者信心指数 10月 -- 负25.9
10月24日(三)
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 42.7
服务业PMI -- 45.0
综合PMI -- 43.2
0728 德国制造业PMI 10月初值 -- 47.4
服务业PMI -- 49.7
综合PMI -- 49.7
0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 -- 46.1
服务业PMI -- 46.1
综合PMI -- 46.1
0800 意大利消费者信心指数 10月 -- 86.2
0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 -- 101.4
现况指数 -- 110.3
预期指数 -- 93.2
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 -- 负8
(完)
--编译 石冠兰;审校 隋芬
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CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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