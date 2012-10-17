中国副外长称美国QE3增加新兴市场通胀压力

(本文由路透中文网编译并提供)

路透布鲁塞尔10月16日电---中国外交部副部长崔天凯周二表示，美联储最新一轮量化宽松政策（QE3）给全球金融市场带来更多不稳定性，并增加新兴市场的通胀压力。

此番言论直指美联储新一轮购债以刺激经济的计划，是中国与美国互批对方经济政策的最新动态。

崔天凯在布鲁塞尔对记者们表达了他对QE3的关切。美联储稍早推出QE3，每月将购买400亿美元抵押支持债券，并持续实施资产购买行动，直到就业前景明显改善。

崔天凯称，中国受到了外部环境影响，正感受到美国与欧洲经济形势所带来的痛苦。

他还指出，例如近期的QE3，给国际金融市场带来更多不稳定性，增加包括中国在内的发展中经济体的输入型通胀压力，并增加大宗商品市场的不确定性，而这又将影响很多国家的粮食安全。

美联储主席伯南克上周针对中国、俄罗斯以及巴西日益增长的关切为其政策进行辩护，称美联储的刺激性货币政策是否会伤及新兴经济体，还远不清楚。

在直接的呼吁某些新兴经济体允许货币升值时，伯南克还称外汇干预鼓励外资的不稳定内流，但他未直接指明中国。（完）