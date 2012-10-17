中国副外长称美国QE3增加新兴市场通胀压力

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译并提供)
路透布鲁塞尔10月16日电---中国外交部副部长崔天凯周二表示，美联储最新一轮量化宽松政策（QE3）给全球金融市场带来更多不稳定性，并增加新兴市场的通胀压力。
此番言论直指美联储新一轮购债以刺激经济的计划，是中国与美国互批对方经济政策的最新动态。
崔天凯在布鲁塞尔对记者们表达了他对QE3的关切。美联储稍早推出QE3，每月将购买400亿美元抵押支持债券，并持续实施资产购买行动，直到就业前景明显改善。
崔天凯称，中国受到了外部环境影响，正感受到美国与欧洲经济形势所带来的痛苦。
他还指出，例如近期的QE3，给国际金融市场带来更多不稳定性，增加包括中国在内的发展中经济体的输入型通胀压力，并增加大宗商品市场的不确定性，而这又将影响很多国家的粮食安全。
美联储主席伯南克上周针对中国、俄罗斯以及巴西日益增长的关切为其政策进行辩护，称美联储的刺激性货币政策是否会伤及新兴经济体，还远不清楚。
在直接的呼吁某些新兴经济体允许货币升值时，伯南克还称外汇干预鼓励外资的不稳定内流，但他未直接指明中国。（完）
--编译 张家伟;审校 王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。