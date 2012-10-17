《中国报摘》--中国证券报10月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--消息人士透露,中国证券行业监管层近期多次召集券商座谈,并前往多家券商督战行业创新.资产管理业务、投资业务和场外业务将是行业创新三大重点.另外,今年5月提出的推进证券行业改革创新的11条举措有望在年内全部出齐.
* 其他:
--国际清算银行(BIS)数据显示,9月人民币实际有效汇率指数为98.16,环比下降1.9%.为连续第二个月下降.
--美国财政部报告显示,8月中国增持43亿美元美国国债,在对7月数据进行修正后,为连续两个月增持.持有规模增至1.1536万亿美元,仍为美国国债最大单一持有国.
--证监会公布修订后的《外资参股证券公司设立规则》等规定,将合资券商外资持股比例上限由此前的三分之一升至49%;同时券商子公司申请扩大业务范围的经营年限从五年缩短至两年.自公布之日起实施.
--国务院近日批复环保部《核安全与放射性污染防治"十二五"(2011-2015年)规划及2020年远景目标》."十二五"期间核安全及污染防治重点项目投资需求约798亿元人民币,包括核安全改进工程、放射性污染治理工程、科技研发创新工程、事故应急保障工程及监管能力建设工程.
--国务院批复天津、河北等八个省、市和自治区的海洋功能区划.根据区划内容,截至2020年,沿海地区将新增围填海土地不超过21.06万公顷,海水养殖功能区面积扩大至近200万公顷,A股市场的"海味"概念公司有望获益.
--国电电力(600795.SS)称,拟以2.18元/股向中国国电、社保基金非公开发行A股股票不超过18.35亿股,募集资金40亿元用于补充流动资金.发行完成后,社保基金将新晋成为国电电力第二大股东,股份占比超过5%.
--经济下行压力下,国内全社会用量增速持续下滑,但华电国际(1071.HK)(600027.SS)称,前三季度发电量为1,165亿千瓦时,同比增长约4.34%;上网电量完成1,088.61亿千瓦时,同比增长约4.39%.
--招商证券(600999.SS)称,拟发行不超过100亿元公司债,期限不超过10年.(完)
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。