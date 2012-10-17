《中国报摘》--中国证券报10月17日

* 头版头条:

--消息人士透露,中国证券行业监管层近期多次召集券商座谈,并前往多家券商督战行业创新.资产管理业务、投资业务和场外业务将是行业创新三大重点.另外,今年5月提出的推进证券行业改革创新的11条举措有望在年内全部出齐.

* 其他:

--国际清算银行(BIS)数据显示,9月人民币实际有效汇率指数为98.16,环比下降1.9%.为连续第二个月下降.

--美国财政部报告显示,8月中国增持43亿美元美国国债,在对7月数据进行修正后,为连续两个月增持.持有规模增至1.1536万亿美元,仍为美国国债最大单一持有国.

--证监会公布修订后的《外资参股证券公司设立规则》等规定,将合资券商外资持股比例上限由此前的三分之一升至49%;同时券商子公司申请扩大业务范围的经营年限从五年缩短至两年.自公布之日起实施.

--国务院近日批复环保部《核安全与放射性污染防治"十二五"(2011-2015年)规划及2020年远景目标》."十二五"期间核安全及污染防治重点项目投资需求约798亿元人民币,包括核安全改进工程、放射性污染治理工程、科技研发创新工程、事故应急保障工程及监管能力建设工程.

--国务院批复天津、河北等八个省、市和自治区的海洋功能区划.根据区划内容,截至2020年,沿海地区将新增围填海土地不超过21.06万公顷,海水养殖功能区面积扩大至近200万公顷,A股市场的"海味"概念公司有望获益.

--国电电力(600795.SS)称,拟以2.18元/股向中国国电、社保基金非公开发行A股股票不超过18.35亿股,募集资金40亿元用于补充流动资金.发行完成后,社保基金将新晋成为国电电力第二大股东,股份占比超过5%.

--经济下行压力下,国内全社会用量增速持续下滑,但华电国际(1071.HK)(600027.SS)称,前三季度发电量为1,165亿千瓦时,同比增长约4.34%;上网电量完成1,088.61亿千瓦时,同比增长约4.39%.

--招商证券(600999.SS)称,拟发行不超过100亿元公司债,期限不超过10年.(完)

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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