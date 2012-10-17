〔中国个股〕国电电力拟定向增发筹资至多40亿,社保基金认购一半

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海10月17日电---中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周三公告称,拟定向增发股票筹资不超过40亿元人民币,以补充流动资金,其母公司中国国电集团公司和全国社会保障基金理事会各认购一半.
公告显示,本次增发的价格为每股2.18元,发行股数不超过18亿3,486.24万股.定向增发完成后,社保基金将持有国电电力5.32%股份,成为其第二大股东.
同日公布的三季报显示,前三季该公司实现净利23.48亿元,其中第三季实现净利11.46亿元,同比增长23.31%.
近年来国电电力已进了多次融资,例如2010年公司公开增发筹资95.7亿元;2011年发行55亿元可转债;今年中发行80亿元公司债等.
国电电力周二临时停牌,周一收报2.38元,过去一个月累计下跌4.4%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。