〔中国能源〕核安全十二五规划发布,五项工程重点项目投资约798亿元

路透上海10月17日电---中国环境保护部等部委近期联合发布核安全与放射性污染防治十二五规划及2020年远景目标,明确至2015年前国内核污染防治的五项重点工程,包括核安全改进、放射性污染治理、科技研发创新等五个方面,重点项目总计投资约798亿元人民币.

例如,核安全改进工程包括运行核电厂安全改造、在建核电厂安全改造、研究堆和核燃料循环设施安全改进、辐射防护改造工程等项目;放射性污染治理工程包括核设施退役及放射性污染和废物治理、区域废物处置场建设、辐照装置退役及废放射源回收等项目.

2011年3月日本福岛核事故后,中国即暂停审批国内核电新建项目.按照去年3月16日召开的国务院常务会议提出的"国四条"要求,核电新建项目审批要等到核安全规划出台后再重新启动.

截止去年底,中国大陆地区有15台正在运行的核电机组,26台核电机组在建.2011年实施的核设施综合安全检查结果表明,国内运行和在建核电机组基本满足中国现行核安全法规和国际原子能机构最新标准的要求.(完)