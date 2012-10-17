〔美国债市〕最近一周投资者增持美国公债--调查

路透纽约10月16日电---周二公布的一项调查显示,最近一周投资者增加对美国公债的持有比例,因有关希腊和西班牙财政困境及其对全球经济的拖累的忧虑挥之不去.

分析师表示,数据显示美国国内通胀受抑,以及美联储官员发表的温和言论均助燃对公债需求,指标收益率(殖利率)接近近期交易区间的低端.

摩根大通证券周三在其每周美国公债客户调查中称,周一表示看多美国公债,或公债配置比重高于投资组合基准水平的投资者比例从前周的21%升至25%.

而最近一周对美国公债持偏空立场,即持有美债比重低于基准水平的投资者比例从前周的15%降至9%,为9月初以来最低.

表示对美国公债持中性立场,即持有美债比例与基准相同的投资者比例从之前一周的64%升至66%.

指标10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR周二报1.713,与前周持平.过去一周来10年期公债收益率跃升12个基点.

摩根大通最新调查报告显示,包括做市商和对冲基金在内的积极客户,看多美债的比例从之前一周的23上升至39.这些积极客户被视为会对美债进行投机性押注.

积极客户中表示做空美债的比例从之前一周的31%降至15%.

积极客户中表示对美债持中性立场的比例与前一周持平,为46%.(完)