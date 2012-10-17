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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 08:23 BJT

《汇市简讯》澳元/美元阻力位为1.0330,此处上方有停止单

2359GMT * 欧元/美元飙涨助力澳元/美元扬升,升穿1.0300 * 下一阻力位为1.0625/1.0149走势的38.2%回档位1.0330 * 1.0330上方挂有停止单,200日移动均线切入位1.0345处阻力更大 * 明日关键的中国数据出炉前,澳元/美元不太可能大涨.(完) --编译 王翔琼; 审校 隋芬

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