《中国报摘》--其他报纸重要消息10月17日

**上海证券报**

--据了解,中国银监会近日下发《关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》,要求银行业金融机构要加强银行承兑汇票业务统一授信管理,包括核定客户票据业务授信规模,防止签发超过企业授信限额的票据,防范各种"倒票"违规行为.此外,票据"空转"、挪用保证金等,也将成为打击的重点.

--在"十二五"(2011-2015年)《核安全规划》发布后,厦门大学中国能源研究中心主任林伯强表示,国务院批复该规划,并不等同于核电项目重启.真正意义上的项目重启是国家开始审批新项目,到目前为止,还没有新项目审批的消息.

--时隔一月有余,多家银行股再度大幅折价出现在大宗交易平台.其中光大银行(601818.SS)连续两日以当日收盘价10%左右的折让价被出售.

--据悉,近日发改委产业协调司召开课题会议.发改委官员表示,中国开展铁矿石期货交易"晚推不如早推"已成共识,推出铁矿石期货的条件逐渐成熟.

**第一财经日报**

--中国监管部门或将推出一项针对QFII(合格境外机构投资者)境内投资收益的税收政策,对其境内投资收益征收10%的所得税,这将大大降低QFII机制的不确定性,扫除顾虑.不过该政策仅针对境外投资者,境内居民和企业投资A股市场的税收安排将维持不变.目前尚未从监管层证实上述消息.市场人士称,若不不涉及境内投资者,对A股市场影响有限.

--山东省政府要求,在2015年前,全省淘汰炼铁产能2,111万吨、炼钢产能2,257万吨.全省钢铁冶炼企业数量力争由目前的21家减少到5-6家.

**21世纪经济报 道**

--在11月将有4亿元短期融资券到期兑付的上市公司--*ST中基(000972.SZ)称,因未能按期偿还到期借款本息,农业银行(1288.HK)(601288.SS)已向法院递交了对其重整申请.另外,*ST中基及子公司已有八笔总额5.26亿元的银行借款未能按期偿还,且年底前还将有6.94亿债务待偿还.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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