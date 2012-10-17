《中国报摘》--其他报纸重要消息10月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
**上海证券报**
--据了解,中国银监会近日下发《关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》,要求银行业金融机构要加强银行承兑汇票业务统一授信管理,包括核定客户票据业务授信规模,防止签发超过企业授信限额的票据,防范各种"倒票"违规行为.此外,票据"空转"、挪用保证金等,也将成为打击的重点.
--在"十二五"(2011-2015年)《核安全规划》发布后,厦门大学中国能源研究中心主任林伯强表示,国务院批复该规划,并不等同于核电项目重启.真正意义上的项目重启是国家开始审批新项目,到目前为止,还没有新项目审批的消息.
--时隔一月有余,多家银行股再度大幅折价出现在大宗交易平台.其中光大银行(601818.SS)连续两日以当日收盘价10%左右的折让价被出售.
--据悉,近日发改委产业协调司召开课题会议.发改委官员表示,中国开展铁矿石期货交易"晚推不如早推"已成共识,推出铁矿石期货的条件逐渐成熟.
**第一财经日报**
--中国监管部门或将推出一项针对QFII(合格境外机构投资者)境内投资收益的税收政策,对其境内投资收益征收10%的所得税,这将大大降低QFII机制的不确定性,扫除顾虑.不过该政策仅针对境外投资者,境内居民和企业投资A股市场的税收安排将维持不变.目前尚未从监管层证实上述消息.市场人士称,若不不涉及境内投资者,对A股市场影响有限.
--山东省政府要求,在2015年前,全省淘汰炼铁产能2,111万吨、炼钢产能2,257万吨.全省钢铁冶炼企业数量力争由目前的21家减少到5-6家.
**21世纪经济报 道**
--在11月将有4亿元短期融资券到期兑付的上市公司--*ST中基(000972.SZ)称,因未能按期偿还到期借款本息,农业银行(1288.HK)(601288.SS)已向法院递交了对其重整申请.另外,*ST中基及子公司已有八笔总额5.26亿元的银行借款未能按期偿还,且年底前还将有6.94亿债务待偿还.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。