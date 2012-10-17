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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 08:36 BJT

〔国际油市〕穆迪确认西班牙债信评等为投资级推高油价,但涨幅受限

路透首尔10月17日电---美国原油期货周三上涨,此前穆迪确认西班牙债信评等为投资级别,缓解了投资者的忧虑,他们原本担心西班牙评级将被降至垃圾级;但因美国原油库存意外上涨,美国原油期货的涨幅受到抑制.

0007 GMT,美国11月原油期货CLc1上涨0.38美元,报每桶92.47美元,上交易日上涨0.24美元,收报每桶92.09美元.

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