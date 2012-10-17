〔新加坡数据〕9月经调整非石油出口较前月增长1.6%,预估为增长3.7%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透新加坡10月17日电---新加坡国际企业发展局(IES)周三公布:
* 9月经季节调整的非石油出口较前月增长1.6%(路透调查为增加3.7%)
* 9月非石油类出口较上年同期减少3.4%(路透调查为增加1.4%)
月份 较前月(%) 较上年同期(%)
(经季节调整)
9月 1.6 -3.4
8月 -9.1 -10.7*
7月 -3.7* 5.7
6月 6.7 6.5
5月 -2.2 3.1
4月 6.4 1.7
3月 -16.8 -4.3
*为修正值.(完)
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--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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