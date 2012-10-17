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货币新闻 | 2012年 10月 17日 星期三 08:38 BJT

〔新加坡数据〕9月经调整非石油出口较前月增长1.6%,预估为增长3.7%

路透新加坡10月17日电---新加坡国际企业发展局(IES)周三公布:

* 9月经季节调整的非石油出口较前月增长1.6%(路透调查为增加3.7%)

* 9月非石油类出口较上年同期减少3.4%(路透调查为增加1.4%)

月份 较前月(%) 较上年同期(%)

(经季节调整)

9月 1.6 -3.4

8月 -9.1 -10.7*

7月 -3.7* 5.7

6月 6.7 6.5

5月 -2.2 3.1

4月 6.4 1.7

3月 -16.8 -4.3

*为修正值.(完)

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--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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