〔中国公开市场〕一级交易商今日可继续申报正/逆回购需求--业内人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海10月17日电---业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天.
周二央行公开市场共进行了总额760亿元人民币的逆回购操作,其中七天期180亿元,中标利率继续持平于3.35%;同时进行的580亿元28天期逆回购,中标利率亦仍持稳于3.60%.[ID:nSB2051119][CN/MMTCN]
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.
**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]
**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT](完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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