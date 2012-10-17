《全球重要经济事件一览表》--10月17日-10月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月17日(三)
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构孟加拉国会议(最后一日).
伦敦--英国央行公布10月3日-4日货币政策委员会(MPC)会议记录.
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在国际互换与衍生品协会(ISDA)2012年澳洲年会上讲话(2245).
维也纳--欧洲安全与合作组织(OSCE)2012年经济与环境论坛(最后一日).
10月18日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明安排.
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月19日).
奥斯陆--挪威央行公布第三季借贷活动调查(0800).
10月19日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最后一天).
东京--日本央行总裁白川方明在信用联盟协会会议上发表讲话(0635).
10月22日(一)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在2012年澳洲证券化论坛上就增强证券化信息发表讲话(0350).
苏黎世--瑞士央行发表2012年10月统计月报和银行业统计月报(0700).
10月23日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率会议.
渥太华--加拿大公布利率决议(1300).
10月24日(三)
柏林--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉出访德国.
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(第一日).
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议(1815).
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告(1430),随后召开新闻发布会(1515).
悉尼--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在2012年澳洲注册会计师金融和会计展览会上讲话(0230).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。