《新兴市场重要经济事件预告》--10月17日-10月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月17日(三)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)孟加拉国会议(最后一日).
维也纳--2012年欧洲安全与合作组织(OSCE)经济和环境实施会议(最后一日).
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会公布利率决定).
曼谷--泰国央行公布利率决议(0730).
10月18日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,无利率声明.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议.
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月19日).
10月19日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最后一日).
10月22日(一)
贝尔格莱德--塞尔维亚共和国第12届经济峰会(至10月23日).
10月23日(二)
暂无重要经济事件.
10月24日(三)
第比利斯--格鲁吉亚央行举行货币政策委员会会议.
温特和克--纳米比亚央行公布货币政策决议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。