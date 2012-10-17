〔澳新汇市〕澳元/美元触及两周高位,因西班牙评级支持风险偏好

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透惠灵顿/悉尼10月17日电---澳元兑美元周三触及两周高位,兑新西兰元守住涨幅,因穆迪保持西班牙债信评级在投资级别后,风险偏好受到支撑.
澳元兑美元AUD=D4小涨0.2%,至1.0310美元,之前一度触及10月2日以来高位1.0315.短线阻力位约为1.0320/25,该水准先前曾是坚固的支撑位.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。