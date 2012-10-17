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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 08:51 BJT

〔澳新汇市〕澳元/美元触及两周高位,因西班牙评级支持风险偏好

路透惠灵顿/悉尼10月17日电---澳元兑美元周三触及两周高位,兑新西兰元守住涨幅,因穆迪保持西班牙债信评级在投资级别后,风险偏好受到支撑.

澳元兑美元AUD=D4小涨0.2%,至1.0310美元,之前一度触及10月2日以来高位1.0315.短线阻力位约为1.0320/25,该水准先前曾是坚固的支撑位.

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