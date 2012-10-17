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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 08:54 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元看向目标1.2635,料将在1.2500/1.2650盘整

0031GMT * 澳元空头回补和新西兰降息预期助力澳元/新西兰元反弹 * 看向1.2635目标,此为7-10月跌势的38.2%回档位 * 收窄的波林格区间上缘1.2674或将限制走势 * 本周并无数据出炉,料将在1.2500/1.2650盘整 * 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/sug43t).(完) --编译 王翔琼;审校 徐文焰

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