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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 09:01 BJT

〔全球金市〕金价追随欧元升势扩大涨幅,因对欧元区的忧虑缓解

路透新加坡10月17日电---金价周三小涨,为连续第二日上涨,受助于欧元走坚;穆迪确认西班牙评等为投资级别,而且德国10月ZEW经济景气判断指数有所改善,缓解了市场对该地区债务危机的担忧,进而推高欧元.

0022 GMT,现货金XAU=上涨0.1%,报每盎司1,749.65美元,上日为上涨0.7%

美国期金GCcv1上涨0.3%,报1,751.40美元.

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