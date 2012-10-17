〔全球金市〕金价追随欧元升势扩大涨幅,因对欧元区的忧虑缓解

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月17日电---金价周三小涨,为连续第二日上涨,受助于欧元走坚;穆迪确认西班牙评等为投资级别,而且德国10月ZEW经济景气判断指数有所改善,缓解了市场对该地区债务危机的担忧,进而推高欧元.
0022 GMT,现货金XAU=上涨0.1%,报每盎司1,749.65美元,上日为上涨0.7%
美国期金GCcv1上涨0.3%,报1,751.40美元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。