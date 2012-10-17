富士康承认大陆一工厂非法雇用童工

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透台北10月17日电---苹果(AAPL.O)最大的代工厂商富士康承认，旗下大陆一家工厂非法雇用童工，最小的年仅14岁。此事引发外界进一步质疑富士康的学生实习项目。
中国劳工权益活动人士之前指责称，富士康及其他国内大型雇主因很难用低薪找到年轻的成年工人，就将实习生作为生产线工人的廉价来源。
富士康称，他们调查发现烟台工厂的一些实习生年龄低于法定工作年龄16岁，但未透露涉及的人数。
该公司周二发布声明称：“我们的调查显示，一些年龄可疑的实习生已在那家（烟台）工厂工作了约三周时间，这些实习生的年龄在14-16岁之间。”
“这不仅违反了中国的劳动法，也违反了富士康的规定，我们已立即采取措施，将这些年龄可疑的实习生送回教育机构。”
中国媒体此前曝光过富士康使用未成年实习生的情况，该公司进行调查后宣布了上述调查结果。富士康称，调查未发现其他大陆工厂存在类似非法行为的证据。
富士康表示，将与当地政府合作禁止烟台涉事学校参加其实习项目，能证明符合劳动法和公司政策后才会解禁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。