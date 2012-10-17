〔美股业绩〕强生第三季获利胜预期,受新药与医疗设备销售提振(更新版)

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路透纽约10月16日电---美国医疗保健巨擘强生(JNJ.N)周二公布的第三季业绩好于预期,因新药带动营收反弹,而投资者对医疗设备销售情况的担忧也被证明是杞人忧天.

在前几年经历代价不菲的产品召回与失去主要品牌药物专利保护后,强生目前营收显现出稳健增长的迹象.

前列腺癌药物Zytiga(阿比特龙)与丙肝药物特拉普韦(Incivek)等处方药的推出,为强生的表现带来帮助.另外今年稍早强生以近200亿美元收购瑞士医疗设备生产商Synthes,也令公司受益.

Piper Jaffray分析师Matt Miksic称,"这份财报无疑显得比较乐观."其并指出,这是一年来强生业绩首次超过华尔街的预估.

不计特殊项目的每股盈余(EPS)高于预期,营收也优于华尔街分析师预估.参阅相关图表,请点击(link.reuters.com/wef43t).

而受Synthes设备营收的助益,强生医疗设备业务全球营收成长12.5%至71亿美元.若扣除Synthes的贡献和美元走强的负面影响,强生基本设备营收近持平.

"投资人原来担心设备的需求会降低."Miksic表示,特别是欧洲方面."但并无那样的迹象."

强生股价上涨1.3%,涨幅与ARCA制药类股指数.DRG相仿.但年初以来该公司股价仅上升约6%,不及该行业指数跳涨16.5%的表现.

强生第三季获利30亿美元,合EPS为1.05美元,上年同期获利32亿美元或EPS为1.15美元.

不计特殊项目的EPS则为1.25美元.汤森路透I/B/E/S分析师平均预估EPS为1.21美元.

强生该季营收成长6.5%至171亿美元,优于华尔街预期的169.7亿美元.营收原可望成长10.8%,但美元走强损及海外市场营收的价值.

该公司略调高全年获利预估,扣除特殊项目后的全年EPS料在5.05-5.10美元间.原预估在5.00-5.07美元.(完)