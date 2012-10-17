〔离岸人民币〕Banco Santander Chile拟发行其首笔点心债--IFR

路透10月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，Banco Santander Chile(BSAC.N)正准备发行其首笔离岸人民币债券,为市场提供罕有的拉丁美洲债券选项。

该行上周已在新加坡和香港与投资者会面。

德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为主承销商。

市场传闻, 该交易或是4亿元人民币2年期债券。收益率可能在3.5%左右,但也有市场人士认为点心投资者对该银行不熟悉,会要求较高利率。

惠誉、穆迪和标准普尔给予Banco Santander-Chile的评级分别为A+、Aa3和A。(完)

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