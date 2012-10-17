〔离岸人民币〕Banco Santander Chile拟发行其首笔点心债--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，Banco Santander Chile(BSAC.N)正准备发行其首笔离岸人民币债券,为市场提供罕有的拉丁美洲债券选项。
该行上周已在新加坡和香港与投资者会面。
德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为主承销商。
市场传闻, 该交易或是4亿元人民币2年期债券。收益率可能在3.5%左右,但也有市场人士认为点心投资者对该银行不熟悉,会要求较高利率。
惠誉、穆迪和标准普尔给予Banco Santander-Chile的评级分别为A+、Aa3和A。(完)
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--整理 林高丽; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。