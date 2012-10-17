〔人民币汇率〕9月实际有效汇率环比跌近0.7%,至10个月来最低--BIS

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京10月17日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年9月人民币实际有效汇率指数为107.57,较8月环比续跌0.68%,为2011年11月来最低水准.
根据BIS最新数据,2012年1月人民币实际有效汇率指数创下1994年该数据公布来新高的109.4.
国际清算银行的最新数据并显示,8月人民币名义有效汇率指数为104.99,环比下降0.76%.
此前,BIS根据2008-2010年贸易数据权重,对其实际有效汇率指数进行了调整,并以2010年为基期,经调整后,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位.[ID:nSB1673578](完)
参看详情,请点选国际清算银行网站(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。