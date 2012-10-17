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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 09:22 BJT

〔人民币汇率〕9月实际有效汇率环比跌近0.7%,至10个月来最低--BIS

路透北京10月17日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年9月人民币实际有效汇率指数为107.57,较8月环比续跌0.68%,为2011年11月来最低水准.

根据BIS最新数据,2012年1月人民币实际有效汇率指数创下1994年该数据公布来新高的109.4.

国际清算银行的最新数据并显示,8月人民币名义有效汇率指数为104.99,环比下降0.76%.

此前,BIS根据2008-2010年贸易数据权重,对其实际有效汇率指数进行了调整,并以2010年为基期,经调整后,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位.[ID:nSB1673578](完)

参看详情,请点选国际清算银行网站(here)

--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽

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