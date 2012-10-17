〔中国金融〕银监会打击银行票据违规行为,防范"倒票"及"空转"--报载

路透上海10月17日电---上海证券报周三报导称,中国银监会近日下发通知,要求银行业金融机构加强银行承兑汇票业务统一授信管理.防止签发超过企业授信限额的票据,防范"倒票"违规行为.此外,票据"空转"、挪用保证金等,也成为打击重点.

报导称,银监会下发《关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》要求,银行业金融机构要加强客户授信调查,严格审查票据申请人资格、贸易背景真实性及背书流转过程合理性.

同时,要加强票据业务保证金、贴现资金划付和使用、查验和查询查复、重要空白凭证和业务印章等关键环节的管理.要完善业务流程，强化制度执行，切实防范票据业务风险.

通知并明确要求,银行业金融机构要完善考核方式,降低票据业务余额等规模指标考核权重,提高票据业务合规性、操作风险防控等指标权重.同时,特别提出要加强员工管理,严禁员工参与各种票据中介活动.

该通知还特别强调,票据转贴现、买入返售、卖出回购资金应由票据转入行将资金划入票据转出行在中国人民银行开立的存款准备金账户,或票据转出行在本行开立的一般存款账户,不得转入票据转出行在他行开立的账户,防止随意开户和资金体外循环.

为更好的管理票据业务,通知要求原则上支行或一线经营单位仅负责票据承兑和直贴业务,转贴现、买入返售、卖出回购等业务由总行或经授权的分行专门部门负责办理.

对于保证金管理,通知规定,保证金账户原则上应开立在总行或经授权的分行;此外,已贴现票据必须完成贴现企业向银行的背书,防止银行合法权利悬空.

央行此前也拟针对银行票据业务出台相关监管规定,有消息人士8月中旬曾对路透表示,央行将召集银行等相关机构,讨论此前下发的加强票据业务的征求意见稿,以强化对票据贴现等业务管理.其中通过用注明背书等手段,堵住了银行直接或间接违规销减信贷规模的渠道,料对银行未来开展票据业务影响较为明显.[ID:nSB1730672](完)