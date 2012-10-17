〔台湾股市〕跟随周边股市走势开高,光电类股涨幅居前

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北10月17日电---台湾股市周三盘初上升0.46%,跟随周边市场走高.光电类指数.TOPI涨幅最大,此前有报导称,在中国十一长假期间的液晶电视销量较上年同期增长15%.
加权股价指数.TWII上涨34.39点至7,505.41,昨日收高0.7%.
液晶面板厂商友达(2409.TW)和奇美(3481.TW)分别大涨4.41%与3.6%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。