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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 09:14 BJT

〔台湾股市〕跟随周边股市走势开高,光电类股涨幅居前

路透台北10月17日电---台湾股市周三盘初上升0.46%,跟随周边市场走高.光电类指数.TOPI涨幅最大,此前有报导称,在中国十一长假期间的液晶电视销量较上年同期增长15%.

加权股价指数.TWII上涨34.39点至7,505.41,昨日收高0.7%.

液晶面板厂商友达(2409.TW)和奇美(3481.TW)分别大涨4.41%与3.6%.

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