〔中国外汇〕8月净增持美国国债43亿美元,同时增持逾60亿美元"两房"债

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海10月17日电---美国财政部最新数据显示,截止8月末,中国持有的美国国债为11,536亿美元,较7月环比增持43亿美元;同时当月中国增持了以"两房"为主的美国机构债,金额60.61亿美元.
数据显示,8月中国共计净增持长期证券92.52亿美元.分项来看,净增持长期国债34.3亿美元,增持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券60.61亿美元,净增持公司债6.37亿美元,净减持公司股票8.76亿美元.
中国仍为美国第一大债权国.经修正后,中国7月净增持美国国债23亿美元.
中国已是全球外汇储备最高的国家,截至今年9月末,外储余额为3.29万亿美元.如何实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一.除大量投资美国国债以外,中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债,并与不同的机构合作,扩大投资渠道.
由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地,美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。