〔中国外汇〕8月净增持美国国债43亿美元,同时增持逾60亿美元"两房"债

路透上海10月17日电---美国财政部最新数据显示,截止8月末,中国持有的美国国债为11,536亿美元,较7月环比增持43亿美元;同时当月中国增持了以"两房"为主的美国机构债,金额60.61亿美元.

数据显示,8月中国共计净增持长期证券92.52亿美元.分项来看,净增持长期国债34.3亿美元,增持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券60.61亿美元,净增持公司债6.37亿美元,净减持公司股票8.76亿美元.

中国仍为美国第一大债权国.经修正后,中国7月净增持美国国债23亿美元.

中国已是全球外汇储备最高的国家,截至今年9月末,外储余额为3.29万亿美元.如何实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一.除大量投资美国国债以外,中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债,并与不同的机构合作,扩大投资渠道.

由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地,美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确.(完)