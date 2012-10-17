〔新债招标〕中国进出口行三年债利率3.72%,七年期4.0353%--业内人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海10月17日电---业内人士周三透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的三年期固息金融债,中标利率3.72%,稍低于此前3.75%的预测均值.
该行同时招标的七年期增发固息金融债中标收益率4.0353%,基本符合此前4.03%的预测均值.
上述债为进出口行今年第16和17期金融债,其中17期为2011年第15期金融债CN110315=CFXS(七年品种)的增发,上市后与相应券种合并交易,票面利率4.49%.具体条款如下:
第16期 第17期
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发行金额 120亿元 150亿元
追加发行 无 至多50亿元
期限/计息方式 三年/固息 七年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 10月23日 10月25日
发行期 10月17日-10月23日 10月17日至10月25日
上市日 10月29日 10月31日
基本承销额 无 无
增发债票面利率 无 4.49%
----------------------------------------------------------------(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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