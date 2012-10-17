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货币新闻 | 2012年 10月 17日 星期三 11:10 BJT

〔新债招标〕中国进出口行三年债利率3.72%,七年期4.0353%--业内人士

路透上海10月17日电---业内人士周三透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的三年期固息金融债,中标利率3.72%,稍低于此前3.75%的预测均值.

该行同时招标的七年期增发固息金融债中标收益率4.0353%,基本符合此前4.03%的预测均值.

上述债为进出口行今年第16和17期金融债,其中17期为2011年第15期金融债CN110315=CFXS(七年品种)的增发,上市后与相应券种合并交易,票面利率4.49%.具体条款如下:

第16期 第17期

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发行金额 120亿元 150亿元

追加发行 无 至多50亿元

期限/计息方式 三年/固息 七年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月23日 10月25日

发行期 10月17日-10月23日 10月17日至10月25日

上市日 10月29日 10月31日

基本承销额 无 无

增发债票面利率 无 4.49%

----------------------------------------------------------------(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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