〔新债招标〕中国进出口行三年债利率3.72%,七年期4.0353%--业内人士

路透上海10月17日电---业内人士周三透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的三年期固息金融债,中标利率3.72%,稍低于此前3.75%的预测均值.

上述债为进出口行今年第16和17期金融债,其中17期为2011年第15期金融债CN110315=CFXS(七年品种)的增发,上市后与相应券种合并交易,票面利率4.49%.具体条款如下: