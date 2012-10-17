巴萨反对西班牙超级杯落户中国

(本文由路透中文网编译)

路透马德里10月16日电---西甲俱乐部巴塞罗那发言人周二表示，巴萨将不打算参加明年在北京举行的西班牙超级杯，尽管西班牙足协(RFEF)已与北京方面签订了初步协议。

西班牙足协今年6月宣布与北京合力万盛国际体育发展有限公司 就西超杯落户中国国家体育场“鸟巢”达成了初步协议。西班牙超级杯为西班牙足坛每个新赛季的揭幕战，将由联赛冠军对战国王杯冠军，通常为主客场两场制。

西班牙足协并没有透露合约细节，但据西班牙媒体报导，这份7年合约将给西班牙足协带来4000万欧元的收益。

巴萨发言人Toni Freixa在新闻发布会上称：“我们讨论的不是这笔钱如何分配的问题，尽管我们认为任何迹象都表明（如果西超杯）迁至中国我们将会赔钱。但这并不是我们反对的原因。”

“我们并不想在离俱乐部那么远的地方打比赛，但是我们理解西班牙足协想要拓展一个充满潜力的市场。”

“巴萨不想在中国打比赛的原因是出于社会和体育问题上的考量，因为（巴萨的）教练组不想这样做。”

据西班牙媒体报导，西甲另一豪门皇马亦表示反对在中国举办西超杯。（完）