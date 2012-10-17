巴萨反对西班牙超级杯落户中国

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译)
路透马德里10月16日电---西甲俱乐部巴塞罗那发言人周二表示，巴萨将不打算参加明年在北京举行的西班牙超级杯，尽管西班牙足协(RFEF)已与北京方面签订了初步协议。
西班牙足协今年6月宣布与北京合力万盛国际体育发展有限公司 就西超杯落户中国国家体育场“鸟巢”达成了初步协议。西班牙超级杯为西班牙足坛每个新赛季的揭幕战，将由联赛冠军对战国王杯冠军，通常为主客场两场制。
西班牙足协并没有透露合约细节，但据西班牙媒体报导，这份7年合约将给西班牙足协带来4000万欧元的收益。
巴萨发言人Toni Freixa在新闻发布会上称：“我们讨论的不是这笔钱如何分配的问题，尽管我们认为任何迹象都表明（如果西超杯）迁至中国我们将会赔钱。但这并不是我们反对的原因。”
“我们并不想在离俱乐部那么远的地方打比赛，但是我们理解西班牙足协想要拓展一个充满潜力的市场。”
“巴萨不想在中国打比赛的原因是出于社会和体育问题上的考量，因为（巴萨的）教练组不想这样做。”
据西班牙媒体报导，西甲另一豪门皇马亦表示反对在中国举办西超杯。（完）
--编译：辛毅 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。