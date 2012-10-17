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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 09:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆因仓位调整而下跌

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* 美元/日圆上档仍受限于79.00下方,欧元/日圆盘初触及103.51日圆的峰值

* 美元与欧元兑日圆均因仓位调整而下跌,关注新资金流入情况

* 在假定的期权障碍水准79.00上方挂有大量美元/日圆停止单

* 欧元/日圆停止单则在103.85之上,特别是104.00

* 从78.70-80开始一路向下有美元/日圆买盘,欧元/日圆则在103.00之前找到支撑(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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