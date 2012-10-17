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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 09:27 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部260亿元人民币一年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值2.77%
  进出口银行120亿元三年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.75%
  进出口行150亿元七年期增发固息债10:00-11:00招标,收益率预测均值4.03%
  中国电力投资集团40亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和招行主承
  中国建材(3323.HK)30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),交通银行和浦发银行主承
  中国航天科技集团公司30亿元两个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承
  中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行和工商银行主承
  山东高速集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承
  义马煤业集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承
  江阴澄星集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
  小商品城(600415.SS)12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承
  中南重工(002445.SZ)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承
  广州百货企业集团3亿元一年期浮息(半年定存基准)短融簿记建档(主体评级AA),浦发银行和招行主承
  北京首都旅游集团18亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),北京银行主承
  玖龙纸业(太仓)公司6亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
  山东高速集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),浦发银行主承
  南京雨润食品公司13亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行和中信银行主承
  小商品城(600415.SS)6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承
  衡阳市中小企业1亿元两年期集合票据(中债增信公司提供担保,债项评级AAA)簿记建档,北京银行主承
  潍坊市中小企业1.65亿元两年期集合票据(中债增信公司提供担保,债项评级AAA)簿记建档,北京银行主承
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  二、新债上市:

  无
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  三、缴款: 

  深圳市13.5亿元五年期固息地方债1264001,票面利率3.22%
  深圳市13.5亿元七年期固息地方债1264002,票面利率3.43%
  阿克苏信诚资产投资10亿元六年期固息债1280309,票面利率7.50%
  华能集团40亿元两个月期超短融
  中信证券(600030.SS)(6030.HK)50亿元三个月期短融
  上海外高桥集团4亿元一年期短融
  陕西高速公路建设集团20亿元一年期短融
  重庆铁发遂渝高速公路公司4.7亿元一年期短融
  中国铝业(601600.SS)(2600.HK)20亿元一年期短融
  山东能源集团30亿元三年期中票
  南京新工投资集团10亿元五年期中票
  江苏法尔胜泓昇集团5亿元三年期中票
  奇瑞汽车18亿元三年期中票
  昆明自来水集团7亿元五年期中票
  厦门港务控股集团13亿元三年期中票
  大全集团4亿元三年期中票
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  四、还本付息:
  
  财政部260亿元20年期固息国债030003付息,票面利率3.40%
  铁道部65亿元10年期固息债068040付息,票面利率4.00%
  铁道部125亿元20年期固息债068041付息,票面利率4.15%
  农业发展银行250亿元五年期固息金融债110417付息,票面利率4.27%
  丽水城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180144付息,票面利率7.71%
  中铁物资15亿元三年期中票1182274付息,票面利率6.06%
  珠海港控股集团6亿元五年期中票1182275付息,票面利率7.29%
  中国中铁(601390.SS)(0390.HK)40亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182276付息,票面利率6.08%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --美国财政部报告显示,8月中国增持43亿美元美国国债,在对7月数据进行修正后,为连续
两个月增持.持有规模增至1.1536万亿美元,仍为美国国债最大单一持有国.

  --上海证券报周三报导称,中国银监会近日下发《关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》,
要求银行业金融机构要加强银行承兑汇票业务统一授信管理,包括核定客户票据业务授信规模,
防止签发超过企业授信限额的票据,防范各种"倒票"违规行为.此外,票据"空转"、挪用保证金等,
也将成为打击的重点.

  国家统计局10/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布    
                     1-9月城镇固定资产投资              (1-8月为20.2%)
                     9月社会消费品零售总额              (8月为13.2%) 
                     9月工业增加值                      (8月为8.9%) 
                     9月房地产投资和销售情况月度报告    
                     9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 
  汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值
  国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润          (1-8月-3.1%) 
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

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