《中国债券市场每日交易备忘》--10月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部260亿元人民币一年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值2.77% 进出口银行120亿元三年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.75% 进出口行150亿元七年期增发固息债10:00-11:00招标,收益率预测均值4.03% 中国电力投资集团40亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和招行主承 中国建材(3323.HK)30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),交通银行和浦发银行主承 中国航天科技集团公司30亿元两个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承 中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行和工商银行主承 山东高速集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承 义马煤业集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 江阴澄星集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 小商品城(600415.SS)12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承 中南重工(002445.SZ)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 广州百货企业集团3亿元一年期浮息(半年定存基准)短融簿记建档(主体评级AA),浦发银行和招行主承 北京首都旅游集团18亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),北京银行主承 玖龙纸业(太仓)公司6亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 山东高速集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),浦发银行主承 南京雨润食品公司13亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行和中信银行主承 小商品城(600415.SS)6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承 衡阳市中小企业1亿元两年期集合票据(中债增信公司提供担保,债项评级AAA)簿记建档,北京银行主承 潍坊市中小企业1.65亿元两年期集合票据(中债增信公司提供担保,债项评级AAA)簿记建档,北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 无 ============================================================================== 三、缴款: 深圳市13.5亿元五年期固息地方债1264001,票面利率3.22% 深圳市13.5亿元七年期固息地方债1264002,票面利率3.43% 阿克苏信诚资产投资10亿元六年期固息债1280309,票面利率7.50% 华能集团40亿元两个月期超短融 中信证券(600030.SS)(6030.HK)50亿元三个月期短融 上海外高桥集团4亿元一年期短融 陕西高速公路建设集团20亿元一年期短融 重庆铁发遂渝高速公路公司4.7亿元一年期短融 中国铝业(601600.SS)(2600.HK)20亿元一年期短融 山东能源集团30亿元三年期中票 南京新工投资集团10亿元五年期中票 江苏法尔胜泓昇集团5亿元三年期中票 奇瑞汽车18亿元三年期中票 昆明自来水集团7亿元五年期中票 厦门港务控股集团13亿元三年期中票 大全集团4亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部260亿元20年期固息国债030003付息,票面利率3.40% 铁道部65亿元10年期固息债068040付息,票面利率4.00% 铁道部125亿元20年期固息债068041付息,票面利率4.15% 农业发展银行250亿元五年期固息金融债110417付息,票面利率4.27% 丽水城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180144付息,票面利率7.71% 中铁物资15亿元三年期中票1182274付息,票面利率6.06% 珠海港控股集团6亿元五年期中票1182275付息,票面利率7.29% 中国中铁(601390.SS)(0390.HK)40亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182276付息,票面利率6.08% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --美国财政部报告显示,8月中国增持43亿美元美国国债,在对7月数据进行修正后,为连续 两个月增持.持有规模增至1.1536万亿美元,仍为美国国债最大单一持有国. --上海证券报周三报导称,中国银监会近日下发《关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》, 要求银行业金融机构要加强银行承兑汇票业务统一授信管理,包括核定客户票据业务授信规模, 防止签发超过企业授信限额的票据,防范各种"倒票"违规行为.此外,票据"空转"、挪用保证金等, 也将成为打击的重点. 国家统计局10/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 1-9月城镇固定资产投资 (1-8月为20.2%) 9月社会消费品零售总额 (8月为13.2%) 9月工业增加值 (8月为8.9%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。