《中国债券市场每日交易备忘》--10月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部260亿元人民币一年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值2.77% 进出口银行120亿元三年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.75% 进出口行150亿元七年期增发固息债10:00-11:00招标,收益率预测均值4.03% 中国电力投资集团40亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和招行主承 中国建材( 3323.HK )30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),交通银行和浦发银行主承 中国航天科技集团公司30亿元两个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承 中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行和工商银行主承 山东高速集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承 义马煤业集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 江阴澄星集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 小商品城( 600415.SS )12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承 中南重工( 002445.SZ )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 广州百货企业集团3亿元一年期浮息(半年定存基准)短融簿记建档(主体评级AA),浦发银行和招行主承 北京首都旅游集团18亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),北京银行主承 玖龙纸业(太仓)公司6亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 山东高速集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),浦发银行主承 南京雨润食品公司13亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行和中信银行主承 小商品城( 600415.SS )6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承 衡阳市中小企业1亿元两年期集合票据(中债增信公司提供担保,债项评级AAA)簿记建档,北京银行主承 潍坊市中小企业1.65亿元两年期集合票据(中债增信公司提供担保,债项评级AAA)簿记建档,北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 无 ============================================================================== 三、缴款: 深圳市13.5亿元五年期固息地方债1264001,票面利率3.22% 深圳市13.5亿元七年期固息地方债1264002,票面利率3.43% 阿克苏信诚资产投资10亿元六年期固息债1280309,票面利率7.50% 华能集团40亿元两个月期超短融 中信证券( 600030.SS )( 6030.HK )50亿元三个月期短融 上海外高桥集团4亿元一年期短融 陕西高速公路建设集团20亿元一年期短融 重庆铁发遂渝高速公路公司4.7亿元一年期短融 中国铝业( 601600.SS )( 2600.HK )20亿元一年期短融 山东能源集团30亿元三年期中票 南京新工投资集团10亿元五年期中票 江苏法尔胜泓昇集团5亿元三年期中票 奇瑞汽车18亿元三年期中票 昆明自来水集团7亿元五年期中票 厦门港务控股集团13亿元三年期中票 大全集团4亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部260亿元20年期固息国债030003付息,票面利率3.40% 铁道部65亿元10年期固息债068040付息,票面利率4.00% 铁道部125亿元20年期固息债068041付息,票面利率4.15% 农业发展银行250亿元五年期固息金融债110417付息,票面利率4.27% 丽水城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180144付息,票面利率7.71% 中铁物资15亿元三年期中票1182274付息,票面利率6.06% 珠海港控股集团6亿元五年期中票1182275付息,票面利率7.29% 中国中铁( 601390.SS )( 0390.HK )40亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182276付息,票面利率6.08% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --美国财政部报告显示,8月中国增持43亿美元美国国债,在对7月数据进行修正后,为连续 两个月增持.持有规模增至1.1536万亿美元,仍为美国国债最大单一持有国. --上海证券报周三报导称,中国银监会近日下发《关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》, 要求银行业金融机构要加强银行承兑汇票业务统一授信管理,包括核定客户票据业务授信规模, 防止签发超过企业授信限额的票据,防范各种"倒票"违规行为.此外,票据"空转"、挪用保证金等, 也将成为打击的重点. 国家统计局10/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 1-9月城镇固定资产投资 (1-8月为20.2%) 9月社会消费品零售总额 (8月为13.2%) 9月工业增加值 (8月为8.9%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩