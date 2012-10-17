修正:《汇市简讯》美元兑印尼卢比指导价仍在9,600上方

(更正:因译文有误,内文标头时间为"0107GMT",非"0907GMT") 0107GMT * 印尼央行卖单或令美元兑印尼卢比交投在9580-9600之间,指导价或将持于9,600上方 * 月底前企业需求增加,美元流动性紧俏支撑汇价 * 指导价显示在9605-9615,一个月无本金交割远期外汇(NDF)报9630-9650.(完) --编译 隋芬; 审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=