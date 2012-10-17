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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 09:38 BJT

〔金属期市〕铜价走坚,因美国财报强劲且穆迪维持西班牙评级在投资级

路透上海10月17日电---铜价周三延续上日升势,此前美国公布强劲公司财报,且穆迪确认西班牙评等为投资级别,在一定程度上缓解了对欧元区经济的忧虑.

0110GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升0.7%至每吨8,180美元,周二合约升0.4%.

上海期交所主力1月期铜合约SCFcv1小涨0.3%,报每吨58,940元人民币(9,400美元).

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