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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 09:47 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小幅走高,1.0330上方停止单浮现

0134GMT * 澳元/美元小幅走高,在1.0310/15间有少量停止单被触发,1.0330为下道水位 * 国内进口商为澳元供应的主要来源 * 亚洲股市走强,跟随隔夜市场走势,助燃冒险意愿 * 技术阻力位为1.0330,为1.0149/1.0625一波行情的38.2%回档位.(完) --编译 石冠兰; 审校 隋芬

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