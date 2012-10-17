〔全球投资〕基金经理增持股票,谨慎应对美国财政悬崖--美银美林调查

路透伦敦10月16日电---美银美林周二公布的基金经理月度调查显示,10月全球投资者购买股票规模增加,因有关经济成长的预期改善,且对欧盟危机的忧虑降温.美国投资者更是六年来首次转为超配美国银行股.

美银美林在调查中表示,对美国财政悬崖的忧虑升温,有助于抑制了风险承担操作的规模.有将近四分之三的受访者认为财政悬崖的疑虑并未充分反映在股市.

"投资者正削减现金持有量,小幅增加股票持仓,但就我们看来,整体市场信心还没有好到让人担心市场将出现修正的地步,"美银美林欧洲投资策略的John Bilton说.

调查于10月5-11日进行,受访的269名全球投资者中超配股票的人数比例为24%,高于9月的15%.

现金配比略降,但仍处高位,占总投资组合的4.3%,低于上月的4.5%.11%的受访者预期未来一年企业获利将下降,但与上月相比,他们的悲观情绪有所减轻.

"20%的受访者现预期2013年经济会增强.但可能出于对尾部风险的忧心,令投资者比较谨慎,"Bilton向记者表示.

欧元区股票超配者增加至10%,为20个月来最高水平.但有些行业股仍不受青睐.

"投资者对欧洲的信心正在好转,但并未在仓位配置上完全显现出来.投资者仍坚持减配欧洲股票,尤其是金融服务、零售、建筑、电信和公用事业股,"Bilton说.

"如果我们安然渡过财报季,不出现重大的负面意外,投资者就会更乐于转向高贝塔值的板块,"他说.(完)