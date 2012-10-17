〔全球投资〕基金经理增持股票,谨慎应对美国财政悬崖--美银美林调查

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦10月16日电---美银美林周二公布的基金经理月度调查显示,10月全球投资者购买股票规模增加,因有关经济成长的预期改善,且对欧盟危机的忧虑降温.美国投资者更是六年来首次转为超配美国银行股.
美银美林在调查中表示,对美国财政悬崖的忧虑升温,有助于抑制了风险承担操作的规模.有将近四分之三的受访者认为财政悬崖的疑虑并未充分反映在股市.
"投资者正削减现金持有量,小幅增加股票持仓,但就我们看来,整体市场信心还没有好到让人担心市场将出现修正的地步,"美银美林欧洲投资策略的John Bilton说.
调查于10月5-11日进行,受访的269名全球投资者中超配股票的人数比例为24%,高于9月的15%.
现金配比略降,但仍处高位,占总投资组合的4.3%,低于上月的4.5%.11%的受访者预期未来一年企业获利将下降,但与上月相比,他们的悲观情绪有所减轻.
"20%的受访者现预期2013年经济会增强.但可能出于对尾部风险的忧心,令投资者比较谨慎,"Bilton向记者表示.
欧元区股票超配者增加至10%,为20个月来最高水平.但有些行业股仍不受青睐.
"投资者对欧洲的信心正在好转,但并未在仓位配置上完全显现出来.投资者仍坚持减配欧洲股票,尤其是金融服务、零售、建筑、电信和公用事业股,"Bilton说.
"如果我们安然渡过财报季,不出现重大的负面意外,投资者就会更乐于转向高贝塔值的板块,"他说.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李婷仪/孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。