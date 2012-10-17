越共中央未处分总理阮晋勇 承诺进行改革

(本文由路透中文网编译提供)

路透河内10月16日电---越南执政的共产党召开高层会议，对一些高官提出批评，其中可能包括总理阮晋勇在内，但未解除他们的职务，会议还承诺进行经济改革，并重组国营企业和银行系统。

越南的银行坏账问题十分严重，其中多数是由在经济中占主导的国企大鳄所欠。穆迪已于上月调降越南的国家信用评级，并指出越南应尽快进行银行改革。

越南共产党周一晚些时候在其网站发表声明称，中央委员会“决定不对整个政治局及政治局的一位同志给予纪律处分”。

一些分析人士曾预测，2006年上任的总理阮晋勇可能会被罢免。阮晋勇因一起涉及越南大型国营造船厂Vinashin的丑闻遭到议会质询。这家造船厂2010年时因负债45亿美元几乎破产，而阮晋勇曾是该厂的支持者。

据越南通讯社（VNA）报导，越共中央委员会敦促改善经济投资环境，鼓励外国企业前来投资。

报导称，中央委员会提议对国营企业进行重组和改革，并继续肯定了委员会的核心作用。

报导还称，中央委员会还下令修订2003年土地法，以社会政治稳定利益为重，解决腐败、投机和相关诉讼案件。（完）