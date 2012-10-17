越共中央未处分总理阮晋勇 承诺进行改革

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透河内10月16日电---越南执政的共产党召开高层会议，对一些高官提出批评，其中可能包括总理阮晋勇在内，但未解除他们的职务，会议还承诺进行经济改革，并重组国营企业和银行系统。
越南的银行坏账问题十分严重，其中多数是由在经济中占主导的国企大鳄所欠。穆迪已于上月调降越南的国家信用评级，并指出越南应尽快进行银行改革。
越南共产党周一晚些时候在其网站发表声明称，中央委员会“决定不对整个政治局及政治局的一位同志给予纪律处分”。
一些分析人士曾预测，2006年上任的总理阮晋勇可能会被罢免。阮晋勇因一起涉及越南大型国营造船厂Vinashin的丑闻遭到议会质询。这家造船厂2010年时因负债45亿美元几乎破产，而阮晋勇曾是该厂的支持者。
据越南通讯社（VNA）报导，越共中央委员会敦促改善经济投资环境，鼓励外国企业前来投资。
报导称，中央委员会提议对国营企业进行重组和改革，并继续肯定了委员会的核心作用。
报导还称，中央委员会还下令修订2003年土地法，以社会政治稳定利益为重，解决腐败、投机和相关诉讼案件。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。