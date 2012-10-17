〔新债招标〕中国一年期国债利率2.94%,远高于市场预期--业内人士

路透上海10月17日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币一年期固息国债,中标利率为2.94%,远高于此前2.77%的市场预测均值,亦高于2.70%-2.85%的预测区间.

业内人士并透露,该期债边际中标利率为3.00%,首场投标倍数1.49倍.

该期债为财政部今年第19期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期债10月18日开始发行并计息,10月22日发行结束,10月24日起上市交易.(完)