〔路透专访〕电力困境迫使智利铜企Codelco暂停萨尔瓦多扩张计划

路透伦敦10月16日电---全球最大铜厂商--智利国有铜公司Codelco[CODEL.UL]决定,将萨尔瓦多(Salvador)部门的扩张计划暂时搁置,直到确信能获得"有竞争力的"电力供应.这凸显出威胁着智利数十亿计美元投资的能源困境.

Codelco执行长Thomas Keller在伦敦接受采访时称,推迟扩张计划的部分原因是,最高法院8月否决Central Castilla的50亿美元热电厂计划,让阿塔卡马(Atacama)地区一连串新矿开采计划受到牵连.

他表示:"这项投资要推迟到我们能得到需要的电力供应再予以推进."

Codelco曾表示,今年产铜目标为170万吨.Keller称,尽管上半年才完成76.7万吨,但最终将"非常接近"目标.

他说道:"(我们)目前非常接近,但稍微低于预估的170万吨."

Keller谈到市场基本面时称,预计2013年市场将达到供需平衡.因此,铜价CMCU3平均水平应会与今年一致,不过预计仍将有很高的波动.

其并称,尽管中国经济增长放缓,但需求仍将平稳保持在相对较高的水平.(完)