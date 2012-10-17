〔中国外汇〕央行专家称近期人民币汇率走强未偏离均衡水平--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京10月17日电---针对人民币近期连续升值态势,中国人民银行金融研究所所长金中夏称,人民币近日升值是贸易、资本流动等方面的综合因素导致的结果,原因较复杂.不过,人民币的连续升值并未偏离出均衡水平,不意味汇率有失稳定.
金中夏在接受新华网采访时称,欧元、美元由于宽松政策所呈现的弱势,也给人民币带来升值压力.在他看来,汇率近期的涨跌充分体现了市场的波动性,均衡的利率水平也正是在这样的市场波动中形成的.
他称,过去中国汇率波动小,受人为因素干预多;而如今汇率主要由市场力量决定,灵活性大幅增加.
"应该动态来看汇率的波动,不能单瞄准短期几日的波动.从之前的贬值到近日的升值,有跌有涨,涨跌互现中恰恰体现了均衡的市场力量."他称.
金中夏强调,外汇市场供求由基本面决定,如果目前的短期因素尚未形成长期因素、未影响到基本面,就只能算是纯粹的、正常的市场波动.
10月17日,人民币对美元汇率中间价为6.3028,创近四个月的中间价新高,人民币兑美元即期汇价近期迭创汇改来新高,且已较今年7月下旬的年内低点升值逾2%.
中国人民银行副行长易纲本月稍早亦称,人民币汇率接近基于市场供需的均衡水平.
谈到人民币连日升值对进出口的影响,金中夏认为,目前中国出口原本就处微弱状态,人民币走强对中国商品出口的国际竞争力会产生一些影响.不过,中国外贸总体上还呈现较高的顺差,并且根据刚刚公布的贸易数据显示,9月外贸出口又出现显着回升,因此近日人民币升值对外贸出口的影响也处于正常状态.
得益于全球宽松的政策环境及政府大力扶持外贸的政策显效,中国9月进出口均好于预期.中国海关公布,9月出口1,863.5亿美元,增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元[ID:nSB2047547](完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。