〔中国外汇〕央行专家称近期人民币汇率走强未偏离均衡水平--报载

路透北京10月17日电---针对人民币近期连续升值态势,中国人民银行金融研究所所长金中夏称,人民币近日升值是贸易、资本流动等方面的综合因素导致的结果,原因较复杂.不过,人民币的连续升值并未偏离出均衡水平,不意味汇率有失稳定.

金中夏在接受新华网采访时称,欧元、美元由于宽松政策所呈现的弱势,也给人民币带来升值压力.在他看来,汇率近期的涨跌充分体现了市场的波动性,均衡的利率水平也正是在这样的市场波动中形成的.

他称,过去中国汇率波动小,受人为因素干预多;而如今汇率主要由市场力量决定,灵活性大幅增加.

"应该动态来看汇率的波动,不能单瞄准短期几日的波动.从之前的贬值到近日的升值,有跌有涨,涨跌互现中恰恰体现了均衡的市场力量."他称.

金中夏强调,外汇市场供求由基本面决定,如果目前的短期因素尚未形成长期因素、未影响到基本面,就只能算是纯粹的、正常的市场波动.

10月17日,人民币对美元汇率中间价为6.3028,创近四个月的中间价新高,人民币兑美元即期汇价近期迭创汇改来新高,且已较今年7月下旬的年内低点升值逾2%.

中国人民银行副行长易纲本月稍早亦称,人民币汇率接近基于市场供需的均衡水平.

谈到人民币连日升值对进出口的影响,金中夏认为,目前中国出口原本就处微弱状态,人民币走强对中国商品出口的国际竞争力会产生一些影响.不过,中国外贸总体上还呈现较高的顺差,并且根据刚刚公布的贸易数据显示,9月外贸出口又出现显着回升,因此近日人民币升值对外贸出口的影响也处于正常状态.

得益于全球宽松的政策环境及政府大力扶持外贸的政策显效,中国9月进出口均好于预期.中国海关公布,9月出口1,863.5亿美元,增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元[ID:nSB2047547](完)