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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 10:40 BJT

《汇市简讯》美元/披索摆脱低点41.185,因获利了结和菲律宾央行干预

0221GMT * 美元/披索曾降至41.185,归因风险买需,但菲律宾央行出手干预 * 获利了结亦加大美元买兴 * 该货币对最新报41.24-41.25,交投区间为41.185-41.255 * 今日余下时间可能在41.20-41.30区间内交投.(完) --编译 王翔琼; 审校 程琳

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