中国民众日益担心腐败和社会不公等问题--调查

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译并提供)
路透北京10月16日电---皮尤研究中心“全球态度”中国调查项目（Pew Global Attitudes China Project）周二发布的调查显示，越来越多的中国民众对腐败、社会不公现象和食品安全问题感到担忧，对中美关系的怀疑也与日俱增。
这项调查是在今年早些时候进行的，调查对象为逾3,000名中国民众。
调查作者写道：“在中国准备迎接十年一次的领导层换届之际，中国民众认为他们国家面临严峻且日益增多的挑战。”
“尤其是贫富差距、物价上涨及污染等经济快速增长带来的副作用……是（民众的）主要担心的问题，他们对腐败的担忧也加剧。”
调查显示，一半的受访者表示，他们认为官员贪污是非常严重的一个问题，这较四年前持相同看法的受访者比例上升11个百分点；三分之一的受访者认为企业管理层贪污是一大严重问题，而2008年调查中持相同看法的受访者约占五分之一。
最新调查中，民众对食品安全的看法转变最大，认为这是十分严重问题的受访者比例较2008年几乎跳升30个百分点，凸显食品丑闻频发影响公众信心。
在本次调查中，通胀仍是民众最担忧的问题，但认为通胀是十分严重问题的受访者比例较四年前下降，不过仍高达60%，四年前则超过70%。
皮尤调查显示，几乎一半的受访者视贫富差距为最担忧的问题，而这也是政府关注的问题之一。
最新调查中，认为中美两国是“合作关系”的受访者比例从上次调查的68%下滑至39%。但一半的受访者表示，他们喜欢“美国的民主理念”，这较上次调查中持相同看法的受访者比例上升4个百分点。（完）
--编译 侯雪苹;审校 王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。