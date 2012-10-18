《特别报导》中国政府有意破除大型国企垄断地位,但国企另有图谋

撰稿 朱球/雷大为

路透香港10月17日电---中国共产党正在筹备下月的十八大会议,准备采取一项大胆行动:打破大型国有企业的垄断地位.

但这些垄断国企另有想法.

国家电网公司是实力最强的国企之一,其掌门人是政治头脑精明的电力工程师刘振亚.今年夏季,中国近邻印度饱受大规模停电之苦,刘振亚抓住了这个机会.

他召集部下在北京召开了一个紧急会议,研究如何吸取印度的教训.他的结论是:中国应该保持国家电网公司在输电与配电方面的垄断地位.国家电网负责向近90%国土上的11亿人口供应电力.

"反思近年来国际上发生的多起大面积停电事故,坚持正确的电力改革方向至关重要,"他在7月31日下午召开的会议上对下属表示,当日印度连续第二天发生大面积停电事故.据国家电网公司官员援引一份公司备忘录,刘振亚还指出,维持国家电网公司及其160万员工作为一个单一实体,"将有利于供电安全".

可想而知,现年61岁的刘振亚希望保持现状.他是山东人,一直在山东电力行业工作并不断升迁.令人瞩目的是,他与政府唱反调.

即将卸任的中国总理温家宝今年初在政府工作报告中表示,中国将努力破除垄断.他说,"我们必须研究推进铁路、电力等行业改革,完善和落实促进非公有制经济发展的各项政策措施,打破垄断,放宽准入."

所有迹象都显示,下届领导人习近平和李克强将基本上遵循上述精神.外界普遍预期,习近平将接替胡锦涛,而李克强将接过温家宝的总理职位.批评人士表示,大型国有企业的庞大规模与市场主导地位,给腐败和浪费创造了巨大的机会,拖累了经济发展,并导致消费者的成本上升.

在十八大召开之前,中共遭遇几十年来最大和最棘手的丑闻:前重庆市委书记薄熙来被开除党籍和公职,其妻子因谋杀一名英国商人而被判死缓.

在中国经济增长放缓之际,薄熙来事件暴露出中国高层存在深刻分歧和激烈的派系斗争.新的领导人面临打破效率低下的国企垄断的压力,以重现中国过去30年经济高速增长的奇蹟.在经济政策方面,共产党内同样存在分歧.

**政府扶持下的国企**

国企日益坐大,是共产党自己造成的结果.经过了1990年代的萎靡不振后,过去十年来中国国企强势复苏,并控制了广大的经济领域.

十年前重点强调国有制度是维护共产党统治地位之重要基础的决定,促成了国有经济的强劲增长.随后数十家行业巨擘被创造出来并被扶持壮大,而许多小型且低效率的国企则被关停或出售.

虽然私营企业也随之兴起,但许多这些受保护并享有特权的国企在随后的一轮全球经济快速增长中获得蓬勃发展.

目前,国有企业及其附属公司占中国经济总量和就业的一半还多.2012年财富全球500强公司中,70家大陆企业榜上有名,其中65家是国企.国家电网是全球第七大企业.石油巨擘中国石油化工集团公司(注:简称中国石化集团公司,Sinopec Group)和中国石油(0857.HK)的母公司--中国石油天然气集团公司(CNPC)分列第五和第六位.据官方资料,CNPC和中国移动(0941.HK)2010年的总利润,比当年中国500家最大私营企业的利润总和还要大.

国有企业变得如此之大,这使得经济学家指责它们扼杀创新并限制私营企业的发展机会.官方资料显示,民营企业几乎占到就业增长的全部."由于出口增速料在未来几年放缓,中国需要打破国有企业的垄断,释放民营经济的增长潜能,"中信证券首席经济学家诸建芳说.

然而,分析师指出,中共领导人正寻求的国企改革会很有限.他们不会做任何事来动摇公有制主导地位,也不会将国有资产大面积私有化.他们只是想把部分国企拆分,或者在国有企业占垄断地位的领域引入更多的民间投资,其中包括能源、电信、铁路和银行等行业,以期在全球经济增长乏力之际,维持全球第二大经济体的活力.不过,国家仍将在银行、军工、资源、电力、电信和运输等战略性行业保持控制地位.

"新一届领导人可能在目前国企垄断的行业中引入更多的竞争,"前国家统计局局长邱晓华说."但他们肯定会遵循一个基本原则,那就是保持公有制作为经济支柱的地位."

在领导人换届之际,国企在中国经济中扮演何种角色的讨论日渐白热化,这预计在11月8日北京举行的十八大后会有定论.

**民企角色**

现在判断未来领导层能否有足够魄力来撼动国家电网等巨型国企,还为时过早.但相关监管部门的消息人士对路透表示,由于新领导层的背景以及他们都曾在民营经济比较发达的地方任职,或会采取措施来扩大民企在经济中扮演的角色.

他们指出,习近平曾是福建及浙江省的高级领导,后来短暂调上海,而这些地方都是中国蓬勃的市场经济前沿.

刘振亚及其他大型国企高管在这场博弈中处于强势地位:通过几乎无限享有国有银行的金融支援,他们在战略性行业保持垄断.而且,他们还享有强大的政治人脉.他们全部由党中央委派,并且其中很多人本身就处于权力高层.刘振亚是十七届中央委员会候补委员.

这些国企的护卫者在改革中不会轻易放手.他们的论点是:大型国企一直是中国经济成功的关键推动力,是基础建设和工业繁荣的主要参与者,为经济的长远成长打下了坚实基础.

中共的求是杂志上月一篇长稿指出,国企垄断适合中国国情.该文将外界对国企的批评与西方阴谋破坏中国经济体制及国企的海外竞争力联系起来.

求是杂志还称,不要幻想私有化能解决垄断行业现存的各种问题.

**银行竞争**

改革派在6月取得了一些进展,期间国有银行在设定存贷款利率上被赋予更多灵活性,在竞争存款和客户上有了更大的空间.中国的存贷利差相当大,在全球排前列.

又是温家宝总理带头呼吁作出改变.他在4月讲话中指出,银行"获得利润太容易了".不过,就在6月7日人行宣布上述利率决策的前几天,阻力还非常之大.

当时,包括央行行长周小川在内的主张这项变革的监管官员,与大型国有商业银行的高层在一场闭门会议上陷入激烈辩论.中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长肖钢是反对这项变革提议的人士之一.了解此事的消息人士告诉路透,肖钢称这个做法会损害中国的银行业.

"中行董事长肖钢表达了强烈反对的建议,并在发言中情绪激昂,时不时用手拍打着桌子,"消息人士称.

中国大型国有商业银行在1998年开始受到政府的一系列救助,剥离大量坏账,进行了改制并在股票市场融得巨额资金.如今,由于参与政府2008年推出的4万亿(兆)人民币经济刺激计划,这些银行再次面临陷入坏账激增的困境.

**丑闻与贪污**

批评人士并以中国铁路垄断产生的丑闻和贪污为例,指出规模与权力不受约束时所滋生的弊病.

今年5月中国以经济犯罪起诉铁道部前部长刘志军,并开除其党籍.据新华社报导,刘志军涉嫌收取巨额贿赂,并滥用职权帮助一家投资公司获取"巨额的非法利润".

"我们现在大踏步往回走,走向计划经济,走向权贵资本主义."中欧国际工商学院教授许小年表示.

刘振亚曾近距离见证高层腐败带来的结果.