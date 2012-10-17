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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 10:56 BJT

〔中国新债〕中国联通下周三将发行80亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月17日电---中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)旗下中国联合网络通信
有限公司周三公告称,将于下周三(24日)簿记建档发行80亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国联通       80       80      12  10/24簿记建档   工商银行     AAA       10/25       10/26
                                                     建设银行   
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国上海清算所网站(here)

   --发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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