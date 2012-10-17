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货币新闻 | 2012年 10月 17日 星期三 11:09 BJT

〔中国钢铁〕10月上旬粗钢日产量达191.6万吨,环比增长4%--中钢协

路透北京10月17日电---中国钢价9月大幅反弹刺激产量上升.中国钢铁工业协会最新旬报显示,10月上旬全国预估日产量为191.6万吨,旬环比增4%.

旬报并显示,10月上旬中钢协会员企业粗钢日均产量158.4万吨,旬环比增长4.9%.

中国联合钢铁网分析师胡艳平称,10月上旬粗钢产量环比增加,主要原因在于钢价在9月大幅反弹,钢厂生产经营状况快速好转.

"螺纹钢、热卷等基础品种吨钢毛利能达到300元(人民币)左右,进而刺激钢厂生产积极性."胡艳平称.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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