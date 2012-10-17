〔中国钢铁〕10月上旬粗钢日产量达191.6万吨,环比增长4%--中钢协

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京10月17日电---中国钢价9月大幅反弹刺激产量上升.中国钢铁工业协会最新旬报显示,10月上旬全国预估日产量为191.6万吨,旬环比增4%.
旬报并显示,10月上旬中钢协会员企业粗钢日均产量158.4万吨,旬环比增长4.9%.
中国联合钢铁网分析师胡艳平称,10月上旬粗钢产量环比增加,主要原因在于钢价在9月大幅反弹,钢厂生产经营状况快速好转.
"螺纹钢、热卷等基础品种吨钢毛利能达到300元(人民币)左右,进而刺激钢厂生产积极性."胡艳平称.(完)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。