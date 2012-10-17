〔澳洲个股〕必和必拓称扩充澳洲煤碳业务可能性下降,因成本压力重

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透10月17日电---全球矿业巨擘必和必拓(BHP Billiton)(BHP.AX)周三预警,成本压力和澳元升值成为阻碍该公司在澳洲扩充煤矿业务的理由,尤其在煤炭价格不太可能回到纪录水准的情况下.
"虽然我们在昆士兰的矿基的品质很高,但是赋税成本沉重、权利金、生产力下降以及澳元升值,都表示进一步在此地投资以扩充业务的可能性下降,"首席执行官高瑞思(Marius Kloppers)表示.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。