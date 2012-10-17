〔澳洲个股〕必和必拓称扩充澳洲煤碳业务可能性下降,因成本压力重

路透10月17日电---全球矿业巨擘必和必拓(BHP Billiton)(BHP.AX)周三预警,成本压力和澳元升值成为阻碍该公司在澳洲扩充煤矿业务的理由,尤其在煤炭价格不太可能回到纪录水准的情况下.

"虽然我们在昆士兰的矿基的品质很高,但是赋税成本沉重、权利金、生产力下降以及澳元升值,都表示进一步在此地投资以扩充业务的可能性下降,"首席执行官高瑞思(Marius Kloppers)表示.