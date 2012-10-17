〔日本债市〕公债价格下降,因股市上涨且美国公债下跌＝2

日股日经指数.N225上涨1.5%,因日圆兑主要货币跌至一个月低位.

"明日将标售20年期公债,因此国内的供应情况将再度成为焦点所在,但目前日债市场关心外部因素,并尾随隔夜美债的跌势,"一日本资产管理公司固定收益基金经理人表示.

"欧洲的情势看来比以前更加稳定,但仍充满不确定性,美国的经济前景也是如此,"他并称.