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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 11:19 BJT

〔日本债市〕公债价格下降,因股市上涨且美国公债下跌＝2

日股日经指数.N225上涨1.5%,因日圆兑主要货币跌至一个月低位.

"明日将标售20年期公债,因此国内的供应情况将再度成为焦点所在,但目前日债市场关心外部因素,并尾随隔夜美债的跌势,"一日本资产管理公司固定收益基金经理人表示.

"欧洲的情势看来比以前更加稳定,但仍充满不确定性,美国的经济前景也是如此,"他并称.

指标10年期日债收益率JP10YTN=JBTC上涨1.5个基点至0.770%,为10月10日以来最高.

财务省周四将标售1.2兆(万亿)日圆的20年期公债,这料将令超长债承受卖压.

0309GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.100%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.195% +0.5 0.190%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.770% +1.5 0.755%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.675% +1.5 1.660%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.930% +1.5 1.915%

10年期公债期货<0#JGB:> 144.15 -0.13 144.28

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 王翔琼/戴素萍;审校 张荻/程琳

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

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伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

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