〔日本债市〕公债价格下降,因股市上涨且美国公债下跌＝2

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
日股日经指数.N225上涨1.5%,因日圆兑主要货币跌至一个月低位.
"明日将标售20年期公债,因此国内的供应情况将再度成为焦点所在,但目前日债市场关心外部因素,并尾随隔夜美债的跌势,"一日本资产管理公司固定收益基金经理人表示.
"欧洲的情势看来比以前更加稳定,但仍充满不确定性,美国的经济前景也是如此,"他并称.
指标10年期日债收益率JP10YTN=JBTC上涨1.5个基点至0.770%,为10月10日以来最高.
财务省周四将标售1.2兆(万亿)日圆的20年期公债,这料将令超长债承受卖压.
0309GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.100%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.195% +0.5 0.190%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.770% +1.5 0.755%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.675% +1.5 1.660%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.930% +1.5 1.915%
10年期公债期货<0#JGB:> 144.15 -0.13 144.28
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注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译 王翔琼/戴素萍;审校 张荻/程琳
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。